  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dengeler değişti: İBB Meclisi'nde AK Parti ilk sırada! Alkol zehrinin esiri oldu! Bir ayda ikinci kez alkollü yakalandı, servet değerinde ceza yedi Can Ataklı'dan gündemi sarsacak açıklama! Sarıgül Özgür Özel'e 30 milyon dolar verdi: 'Tamar Tanrıyar bunu işkembeden atmaz' Şam Üniversitesi yerleşkesinde yıllar sonra ilk namaz! Putlar yıkıldı, minareler yükseldi Diplomatik temaslar netice verdi! 108 kişi 74 günde Türkiye'ye getirildi Haram kazancın hayrı olmadı, birbirlerine düştüler! Ünlü rakı firmasında ortalık fena karıştı Lösemili oğluna yardım topladı, ailesi gözaltına mı alındı? Özbek aile hakkında çarpıcı iddia! Milyonları ilgilendiren siber alarm! 3,37 milyon kişinin bilgileri sızmış olabilir TikTok'ta dini istismarın böylesi görülmedi! Kâbe tavafını jeton oyununa çevirdiler, 750 liraya satışa çıkardılar! Gece yarısı peş peşe patlama! Rusya 3 kritik noktayı aynı anda vurdu
Spor Fransa maçında dikkat çeken tercih! Milliler sahaya nasıl çıkacak?
Spor

Fransa maçında dikkat çeken tercih! Milliler sahaya nasıl çıkacak?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Fransa maçında dikkat çeken tercih! Milliler sahaya nasıl çıkacak?

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçında Fransa karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Deplasmanda oynanacak mücadelede millilerin 5’li savunma düzeniyle sahaya çıkması dikkat çekti.

Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45’te başlayacak. ATV’den naklen yayımlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.

Kavanagh’ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

 

İŞTE İLK 11’LER

FRANSA: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappe.

TÜRKİYE: Berke Özer, Zeki, Emirhan Topçu, Abdülkerim, Merih, Eren Elmalı, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.

Red Bull Sporcusu Berke Dikişcioğlu Japonya’da Olimpiyat Kotası için Yarışacak
Red Bull Sporcusu Berke Dikişcioğlu Japonya’da Olimpiyat Kotası için Yarışacak

Spor

Red Bull Sporcusu Berke Dikişcioğlu Japonya’da Olimpiyat Kotası için Yarışacak

Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı
Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı

Spor

Bağcılar’da spor yatırımları lansman ve toplu açılış töreni yapıldı

Bir şampiyona 53 madalya! Sporcularımızdan büyük başarı
Bir şampiyona 53 madalya! Sporcularımızdan büyük başarı

Spor

Bir şampiyona 53 madalya! Sporcularımızdan büyük başarı

Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor

Zenit-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23