Fransa maçında dikkat çeken tercih! Milliler sahaya nasıl çıkacak?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki son maçında Fransa karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Deplasmanda oynanacak mücadelede millilerin 5’li savunma düzeniyle sahaya çıkması dikkat çekti.
Bordeaux kentindeki Matmut Atlantique Stadı’nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.45’te başlayacak. ATV’den naklen yayımlanacak mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonundan Chris Kavanagh yönetecek.
Kavanagh’ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.
İŞTE İLK 11’LER
FRANSA: Maignan, Kumbedi, Jacquet, Konate, Diouf, Da Cunha, Rabiot, Cherki, Olise, Barcola, Mbappe.
TÜRKİYE: Berke Özer, Zeki, Emirhan Topçu, Abdülkerim, Merih, Eren Elmalı, İsmail, Hakan Çalhanoğlu, Can Uzun, Arda Güler, Deniz Gül.