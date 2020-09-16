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Aktüel Fransa, Lübnan'da hükümet taahhüdünün yerine getirilmemesinden üzüntü duyuyor
Aktüel

Fransa, Lübnan'da hükümet taahhüdünün yerine getirilmemesinden üzüntü duyuyor

Yeniakit Publisher
2020-09-16 20:43:06 -
Fransa, Lübnan'da hükümet taahhüdünün yerine getirilmemesinden üzüntü duyuyor

PARİS (AA) - Fransa, Lübnan'da siyasilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bu ülkeye ziyareti sırasında bulundukları "15 gün içinde hükümeti kurma" taahhüdüne saygı duymadıklarını bildirdi.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Lübnan'da herkesin sorumluluklarını yerine getirmesi ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib'in görevini yapmasına izin verilmesi gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Lübnanlı siyasilerin, Macron'un bu ülkeye ziyareti sırasında verdikleri 15 gün içinde hükümeti kurma taahhüdünü yerine getirmemelerinden üzüntü duyduğu belirtilerek, Lübnan'daki durumun yakından takip edildiği ve Lübnanlı yetkililerle iletişimin sürdüğü kaydedildi.

Macron, Beyrut'a 2 hafta önce yaptığı ziyaret sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan'a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron'un, Edib hükümeti için dile getirdiği 15 günlük süre dün doldu.

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