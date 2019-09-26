Fransa Ligue 1'de zirve yarışı Fransa Ligue 1'in 7. haftasında milli oyuncularımız Zeki ve Yusuf’un formasını giydiği Lille, Strasbourg ile karşılaştı. Lille, attığı 2 golle 3 puanın sahibi oldu. Karşılaşmanın golleri Osimhen ve Remy’den geldi.

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr Rakibine 90 dakika boyunca rakibi Strasbourg'a üstünlük kuran Lille, 43. dakikada Osimhen ile 1-0 öne geçti. İlk yarı, bu skorla bitti. 64. dakikada Remy ile skoru 2-0 yapan Lille, karşılaşmayı 2-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 81. dakika sahada kalırken, oyunun son dakikalarında yerini Boubakary Soumare’ye bıraktı. Mehmet Zeki Çelik ise 90 dakika boyunca sahada kaldı. Zirve yarışında 3. sırada Ligue 1’de 7. haftada Paris Saint Germain, evinde Reims’e mağlup olurken, 15 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı puandaki Angers averaj farkı ile Paris Saint Germain’in arkasında yer alırken, Lille bu galibiyetle 13 puana ulaşarak 3. sıraya yerleşti. Osimhen gol krallığı yarışında Lille’in santraforu Victor Osimhen, forma giydiği 7 karşılaşmada 6 gol atarak Fransa Ligue 1 gol krallığında Olympique Lyon’un yıldızı Moussa Dembele ile beraber zirvenin ortağı oldu.

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