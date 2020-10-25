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Dünya Fransa koronavirüste bir rekor daha kırdı
Dünya

Fransa koronavirüste bir rekor daha kırdı

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle bir rekor daha kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:08:00 -
Fransa koronavirüste bir rekor daha kırdı

Fransa'da son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısına erişildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 4 günde, koronavirüs vaka sayılarında "en yüksek seviyede artış" görülüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 52 bin 10 artışla 1 milyon 138 bin 507'ye çıktı. Bu rakam, "salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

ülkede 116 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybının 34 bin 761'e ulaştı.

Fransa'da , 24 Ekim'de 45 bin 422, 23 Ekim'de 42 bin 32, 22 Ekim'de ise 41 bin 622 kişiye koronavirüs tanısı konuldu.

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