Fransa karanlıkta: Nils Fırtınası 450 bin haneyi elektriksiz bıraktı

Fransa’yı vuran Nils Fırtınası, saatte 162 kilometreyi bulan rüzgarlar ve sel riskiyle 450 bin hanede süren elektrik kesintileri nedeniyle ülke genelinde alarm durumuna neden oldu.

Fransa’da son günlerde etkili olan Nils Fırtınası, ülke genelinde yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Elektrik altyapısından sorumlu Enedis’in aktardığına göre bugün itibarıyla 450 bin hanede elektrik kesintisi sürüyor.

Kesintilerin en yoğun olduğu bölgeler arasında Nouvelle-Aquitaine ve Occitanie öne çıkıyor. Nouvelle-Aquitaine’de 292 bin, Occitanie’de ise 153 bin hanenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Fransız meteoroloji servisi Meteo-France, artan sel riski nedeniyle Garonne ve Gironde vilayetlerinde kırmızı alarm ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca 23 vilayette turuncu alarm verildiği aktarıldı. Yetkililer vatandaşlara olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Saatte 162 kilometreyi bulan rüzgar hızıyla etkili olan Nils Fırtınası, son birkaç gündür ülkenin farklı bölgelerinde altyapı hasarına ve enerji kesintilerine neden oluyor. Elektrik dağıtım ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

