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Dünya Fransa kaosa sürükleniyor! Macron sapkın Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti
Dünya

Fransa kaosa sürükleniyor! Macron sapkın Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-07-16 20:27:00 - 2024-07-16 20:30:09
Fransa kaosa sürükleniyor! Macron sapkın Başbakan Attal'ın istifasını kabul etti

Fransa'yı erken seçime götüren ve sonuçlarla hüsrana uğrayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, iktidar kanadının mağlubiyetle tamamladığı erken genel seçimlerin ardından ülkenin ilk eşcinsel başbakanı olan Gabriel Attal ve kabinesinin istifasını kabul etti.

Fransa'da seçimlerin ardından başbakan değişiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından Başbakan Gabriel Attal'ın istifa ettiği açıklandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, istifası kabul edilen Attal'ın yeni bir hükümet kurulana kadar görevlerini yürütmeye devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, “Bu dönemin mümkün olan en kısa sürede sona ermesi için Fransız halkının hizmetinde olan proje ve eylemler etrafında birlik oluşturmak için Cumhuriyetçi güçlerin birlikte çalışması gerekiyor” ifadeleri kullanıldı.

Başbakan Attal, Fransa'da genel seçimlerde sol partilerden oluşan ittifakın birinci çıkmasının ardından istifasını sunmak üzere Emmanuel Macron ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada ise, Macron'un Attal'dan ülkede istikrarı sağlamak amacıyla şimdilik başbakanlık görevinde kalmasını istediği belirtilmişti.

Öte yandan Yahudi olan Attal, ülkenin ilk sapkın başbakanı olarak biliniyor.

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