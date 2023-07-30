  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Okulları da zehirleyecekler! LGBT’lilerden ‘öğretmen’ ağı

Akbelen'de CHP'li Mahmut Tanal rezilliği! İşi jandarma kovalamaya kadar götürdü

Fatih Erbakan'dan emekliler için çağrı!

CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması

Burkina Faso Cumhurbaşkanı talep ettiği çağrı gündeme düştü: Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için yardım istiyor

Tofaş yeni alım kararı ilanı: imzalar atıldı! Stellantis Otomotiv'in paylarını 400 milyon euroya satın aldı

CHP'li Sarıgül'ün maskesi düştü! Dün 'ağaç katliamı' provokasyonu bugün deniz sefası

El Nino gitti şimdi de Eyyam-ı Bahur sıcakları döndü! Meteoroloji uzmanları tarih verdi, geliyor

Fransa Nijer ile ipleri atma kararı aldı

Polonya Başbakanı Morawiecki iddia etti: Yüzlerce Wagner üyeleri Polonya topraklarına girdi, harekete geçti
Dünya Fransa kahraman müslüman genci konuşuyor
Dünya

Fransa kahraman müslüman genci konuşuyor

Yeniakit Publisher
2023-07-30 08:38:00 -
Fransa kahraman müslüman genci konuşuyor

Fransa'da, İzzeddin Hamdi adındaki Müslüman gencin, yangın çıkan binada mahsur kalan biri bebek 17 kişiyi kurtarması gündem oldu.

France Bleu'nün haberine göre, dün Romans-sur-Isere kentinde iki katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Yangında binada mahsur kalan biri bebek 17 kişi, bina civarında fırıncılık yapan İzzeddin Hamdi tarafından kurtarıldı.

Alevlere rağmen pencereye yanaştırdığı merdivenle içeri girerek mahsur kalanları çıkaran Müslüman genç, çevredekilerden ve sosyal medya paylaşımcılarından büyük takdir topladı.

Twitter kullanıcıları, Hamdi'ye gösterdiği kahramanlıktan dolayı onur nişanı verilmesi gerektiğine ilişkin çok sayıda paylaşımda bulundu.

Müslüman gencin, alevlere aldırmayarak binadan gelen çığlıklara sessiz kalmadığı ve canını hiçe sayarak kurtarma işine giriştiği belirtiliyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İtfaiyecilerden Baptiste Devis, olay yerine geldiklerinde 5 ila 6 metre yüksekliğinde alevlerle karşılaştıklarını ve alevlerin her yeri sardığını aktardı.

Macron'un etekleri tutuştu! "Fransa parçalanabilir"
Macron'un etekleri tutuştu! "Fransa parçalanabilir"

Dünya

Macron'un etekleri tutuştu! "Fransa parçalanabilir"

Fransa'da 'kırmızı alarm' verildi!
Fransa'da 'kırmızı alarm' verildi!

Avrupa

Fransa'da 'kırmızı alarm' verildi!

Fransa Nijer ile ipleri atma kararı aldı
Fransa Nijer ile ipleri atma kararı aldı

Dünya

Fransa Nijer ile ipleri atma kararı aldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23