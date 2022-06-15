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Dünya Fransa işsizliğin önüne geçemeyince Hollanda'ya muhtaç kaldı! Açlıktan ölmemek için Hollanda'da çalışacaklar
Dünya

Fransa işsizliğin önüne geçemeyince Hollanda'ya muhtaç kaldı! Açlıktan ölmemek için Hollanda'da çalışacaklar

Hollanda bazı sektörlerdeki işçi açığını gidermek için Fransa'nın sorunlu bölgelerindeki işsizlere kapıların açılabileceği önerisi ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 12:05:00 -
Fransa işsizliğin önüne geçemeyince Hollanda'ya muhtaç kaldı! Açlıktan ölmemek için Hollanda'da çalışacaklar

Hollanda bazı sektörlerdeki işçi açığını gidermek için gözünü diğer ülkelere çevirdi. Fransa'nın sorunlu bölgelerindeki işsiz gençlere kapıların açılabileceği önerisi ortaya atıldı.

"Fransa'nın sorunlu gençleri Hollanda'da çalışsın"

Hollanda Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Karien van Gennip, ülke basınından AD gazetesine verdiği demeçte, "Fransa'nın sorunlu mahallelerinden işsiz gençlerin gelip Hollanda'da çalışabileceğini" söyledi.

Kuzey Afrika ve Avrupa'nın dışındaki diğer bölgelerden göçmen alma planlarına karşı çıkan Van Gennip, kabinenin Fransa'daki gençlerle ilgili durumu henüz değerlendirmediğini de dile getirdi.

Fransız banliyöleri, yüksek suç oranlarıyla ünlü!

Haberde, "Hollanda Temsilciler Meclisi, onun düşüncesine öfkeyle tepki gösterdi. Fikir çarpıcı: Fransız banliyöleri, yüksek suç oranlarıyla ünlü." denildi.

Bakan van Gennip'e göre, "sorunlu" insanların çalışması, onların "doğru yola girmesine" yardımcı olabilir.

"Banliyölerde genç işsizlik yüksek"

"Fransa'da, özellikle banliyölerde gerçekten yüksek oranlarda genç işsizlik var." diyen van Gennip, şöyle konuştu:

"Burada bildiğimizden çok daha yüksek. Bu Fransızlara veya örneğin okuldan ayrılan İspanyollara, burada konaklama endüstrisinde veya bahçıvanlıkta çalışmalarına izin vermek için yatırım yaptığımızı hayal edebiliyorum."

"Fransa yanıyor ve sorunlu gençleri getirmek istiyorsunuz"

Hollanda Temsilciler Meclisi Üyesi Leon de Jong, söz konusu öneriye tepki göstererek, "Fransa yanıyor ve bu sorunlu gençleri buraya getirmek istiyorsunuz. İnanılmaz." dedi.

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Yorumlar

Hollandadan

Ne yapmak istediklerini bir türlü anlamış değilim, Hollanda'da yeterince işsiz var ama bunların işi başka gibi geliyor3, hm almak istedikleri ise düzgün işçi değil, yaramalar deyelim, burada bir ayaklanma olur, yakında bu is başlamadan biter bu kadar, buda benim yılların tecrübesi bunu diyor, buradan
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