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Spor Fransa, İrlanda'ya şans tanımadı
Spor

Fransa, İrlanda'ya şans tanımadı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 01:13:00 -
Fransa, İrlanda'ya şans tanımadı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Fransa, evinde İrlanda'yı 2-0'lık skorla yendi.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda Didier Deschamps'ın ekibi Fransa ile Stephen Kenny'nin yönetimindeki İrlanda kozlarını paylaştı.

Fransa kazandı

Parc des Princes'de oynanan karşılaşmayı Fransa 2-0 kazanırken galibiyet gollerini 18. dakikada Aurelien Tchouameni ve 48. dakikada Marcus Thuram'dan geldi.

Gelecek maçlar

Grupta 5'te 5 yapan Fransa 15 puana yükselirken, İrlanda 3 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Fransa deplasmanda Hollanda ile mücadele edecek, İrlanda ise Hollanda'yı ağırlayacak.

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