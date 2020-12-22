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Aktüel Fransa İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek
Aktüel

Fransa İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek

İngiltere'den gelecek yolculara negatif Kovid-19 testi beyan etme zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:49:41 -
Fransa İngiltere'den yolcuların gelişine izin verecek

PARİS (AA) - Fransa, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği İngiltere'den yolcuların gelişine yarından itibaren izin verecek.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'de bulunan Fransızların, Avrupa vatandaşlarının, İngilizlerin ve zorunlu olarak seyahat edecek kişilerin yarından itibaren Fransa'ya girişlerine izin verileceği belirtildi.

Kara, deniz veya hava yolu ulaşımıyla ülkeye giriş yapacak yolcuların, yetkililere en geç 72 saat önce yapılan ve Kovid-19 testinin negatif olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, sınırlarda bunun kontrol edileceği kaydedildi.

Açıklamada, bu uygulamanın 6 Ocak 2021'e kadar süreceği, tır geçişlerine ilişkin kararın ise birkaç saat sonra alınacağı aktarıldı.

Fransa, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespiti nedeniyle İngiltere'den seyahatleri 48 saat süreyle durdurma kararı almıştı. Bu karar nedeniyle İngiltere'deki Dover Limanı'na çıkan kara yolunda uzun tır kuyrukları oluşmuştu.

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