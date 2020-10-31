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Aktüel Fransa İçişleri Bakanı "Fransa'nın, özgürlük ülkesi olduğu için hedefe konulduğu”nu iddia etti
Aktüel

Fransa İçişleri Bakanı "Fransa'nın, özgürlük ülkesi olduğu için hedefe konulduğu”nu iddia etti

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:37:28 -
Fransa İçişleri Bakanı "Fransa'nın, özgürlük ülkesi olduğu için hedefe konulduğu”nu iddia etti

PARİS (AA) - Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, "Fransa'nın "çok istisnai bir laikliğe sahip özgürlükler ülkesi" olduğu için büyük saldırıların hedefi olduğunu iddia etti.

Marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğu açıklamasıyla tepki gören Darmanin, ülkenin güneyindeki Nice kentinde düzenlenen kilise saldırısına ilişkin RTL radyosuna konuk oldu.

Fransa’nın halen terörün önemli hedeflerinden biri olduğunu belirten Darmanin, “Fransa, özgürlükler ülkesi ve istisnai laiklik uygulaması olan bir yer, bu nedenle terörün hedefinde.” ifadesini kullandı.

Darmanin, ayrıca Fransa’nın bir dine değil, İslamcı ideolojiye karşı savaşta olduğunu savundu.

- Fransa yönetiminin İslam'ı ve Müslümanları hedefe koyması büyük tepki toplamıştı

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde de benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Dünyanın her tarafından Müslümanlar, Macron’un açıklamalarına tepki göstermiş ve Fransız mallarını boykot etme çağrıları yapılmıştı.

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