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Dünya Fransa eski cumhurbaşkanına şok! Rüşvet suçuna hapis istemi
Dünya

Fransa eski cumhurbaşkanına şok! Rüşvet suçuna hapis istemi

Fransa’da savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Savcılar suçlamalar kapsamında Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 23:59:00 -
Fransa eski cumhurbaşkanına şok! Rüşvet suçuna hapis istemi

Fransa’da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılar, Sarkozy’nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkozy’nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi.

Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018’de başkent Paris’te gözaltına alınmıştı.

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