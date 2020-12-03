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Dünya Fransa eski Cumhurbaşkanı d'Estaing öldü
Dünya

Fransa eski Cumhurbaşkanı d'Estaing öldü

Eski Fransa Cumhurbaşkanı d'Estaing, koronavirüs nedeniyle 94 yaşında öldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 03:27:00 -
Fransa eski Cumhurbaşkanı d'Estaing öldü

D'Estaing'ın ailesinden yapılan açıklamada, 1974 ila 1981 yıllarında cumhurbaşkanlığı görevini yürüten d'Estaing Kovid-19 nedeniyle Loir-et-Cher bölgesindeki evinde yaşamını yitirdiği belirtildi. D'Estaing'ın Tours kentinde 17 Kasım'da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Siyasi hayatına 1956'da milletvekili olarak başlayan d'Estaing, Charles de Gaulle ve Georges Pompidou'nun cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Finans ve Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştı. D'Estaing, 1974'te cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle çıkmış ve 1981'e kadar cumhurbaşkanlığı görevini yürütmüştü. Valery Giscard d'Estaing, "Avrupa'yı savunan siyasetçi" olarak biliniyordu.

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