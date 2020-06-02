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Aktüel

Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Ekonomi bu yıl yüzde 11 küçülebilir"

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:06:50 -
Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Ekonomi bu yıl yüzde 11 küçülebilir"

PARİS (AA) - Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Fransa'da GSYH'nin bu yıl yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Le Maire, RTL radyosunda yaptığı açıklamada, salgının yol açtığı krizin ülkede derin şok yarattığını ve ekonominin 3 ay durduğunu söyledi.

GSYH'nin salgın nedeniyle bu yıl yüzde 8 yerine yüzde 11 küçülmesinin beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ekonomik olarak yeniden yükselişe geçeceklerine inandığını ifade etti.


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