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Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı

Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı Senato’dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
Fransa, ebeveynlerin çocuklarının kalçasına vurmasını yasakladı

Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı Senato’dan oy birliği ile geçerek kabul edildi.


Fransa’da ’Kalçaya Vurma Karşıtı Yasa’ olarak anılan ve çocuklara ’eğitimsel şiddet’ uygulanmasını yasaklayan kanun tasarısı, Ulusal Meclis’ten sonra Senato’dan oy birliğiyle geçerek kabul edildi.


Bu yasaya göre artık ebeveynler eğitim, terbiye veya cezalandırma maksadıyla çocuklarının vücuduna şiddet uygulayamayacak. Kanun ayrıca hakaret içeren ve dalga geçen çocuğu aşağılayıcı ifadeler kullanmayı da yasakladı.


Yasağın Parlamento’da kabul edilmesinin ardından, ’Sıradan Eğitim Şiddetini Yasaklama’ yasası Medeni Kanun’a eklendi. Fransa, yasal olarak çocukların kalçasına vurularak cezalandırmayı yasaklayan 56. ülke oldu.


Halk arasında yaygın olarak ’şaplak karşıtı yasa’ olarak bilinen yasa, resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe konuldu.


Yasa 2 Temmuz’da Senato tarafından kabul edildikten sonra, şimdi belediyede kıyılan nikah sırasında nikah memuru evlenen çiftlere evlilikte geçerli olan yasal hakları anlatırken, çocukların kalçalarına vurmamaları konusunda da uyarı yapacak. Yeni yürürlüğe giren bu yasa, diyaloga, karşılıklı saygıya dayalı yardımsever bir eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:57
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