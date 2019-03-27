Fransa duyurdu! ABD'nin skandal kararı... Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi François Delattre, ABD'nin skandal Golan Tepeleri kararı sonrası Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil olarak toplanacağını açıkladı!

Fransa'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi François Delattre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ABD'nin skandal Golan Tepeleri kararını görüşmek üzere, bugün acil bir toplantı yapacaklarını söyledi. ABD'nin Suriye ait Golan Tepelerini İsrail'in toprakları olarak tanımasının ardından tüm dünyadan tepki yükselmişti. Sert söylemlere rağmen karardan geri adım atmayan ve işgali resmileştiren ABD'ye karşı Birleşmiş Milletler (BM) harekete geçti. Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), ABD'nin skandal Golan Tepeleri kararını görüşmek üzere, bugün acil bir toplantı yapacaklarını söyledi.

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