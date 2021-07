Fransa Dışişleri'nden Tunus açıklaması: Not ettik

Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fransa'nın Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in pazar akşamı açıkladığı kararları not ettiği belirtildi.

"Fransa, Tunus'taki siyasi duruma dair gelişmeleri büyük bir dikkatle izliyor" ifadelerini kullanılan açıklamada, hukukun egemenliğine saygı duyulmasını ve sağlık, ekonomi ve sosyal krize odaklanması gereken kurumların işlevlerinin bir an önce normale dönmesini istediği paylaşıldı.

Açıklamada, Fransa'nın ülkenin siyasi güçlerini şiddetten kaçınmaya ve ülkenin demokratik kazanımlarını korumaya çağırdığı ifade edildi.

Dün Tunus Cumhurbaşkanı Said; Meclis'in tüm yetkilerini dondurduğunu, milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını, mevcut Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını duyurmuştu.

En-Nahda Hareketi, Said'in bu adımını 'darbe' olarak nitelendirse de kararlar, bir dizi siyasi partinin desteğini almıştı.