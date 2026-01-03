Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un flaş açıklaması: Venezuela saldırısını destekledi! Mesajı ezber bozdu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’nin saldırdığı Venezuela’da, geçiş döneminde liderliğin, 2024 seçimlerinde Maduro’ya karşı yarışan muhalif Edmundo Gonzalez tarafından üstlenilmesi çağrısında bulundu.

Macron, X’ten yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela halkı bugün Nicolas Maduro diktatörlüğünden kurtulduğu ve bundan ancak sevinç duyabilir” dedi.

Maduro’nun “İktidarı ele geçirerek ve Venezuela halkının temel özgürlüklerini hiçe sayarak halkının onuruna ağır darbe indirdiği” değerlendirmesinde bulunan Macron, ayrıca Edmundo Gonzalez’in Venezuela’daki geçiş sürecine liderlik etmesi çağrısında bulundu.

Macron, “Gelecek geçiş süreci barışçıl, demokratik ve Venezuela halkının iradesine saygılı olmalıdır. 2024’te seçilen Başkan Edmundo Gonzalez'in bu geçişi mümkün olan en kısa sürede sağlayabileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Dışişleri Bakanı Barrot, uluslararası hukukun ihlali demişti”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Maduro'nun "Venezuela halkının gücünü elinden alarak ve (halkı) temel özgürlüklerinden mahrum bırakarak" halkın kendi kaderini tayin hakkını zedelediğini belirtmişti.

Barrot, "Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyon, uluslararası hukukun temelini oluşturan güç kullanmama ilkesini ihlal etmektedir. Fransa kalıcı siyasi çözümün dışarıdan dayatılamayacağını ve egemen halkların kendi geleceklerine kendilerinin karar verdiğini hatırlatır" ifadelerini kullanmıştı.