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Dünya Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı
Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, pozitif vakalı bir kişiyle temas ettiği için karantinaya girdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 20:21:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un eşi Brigitte Macron karantinaya alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 olan bir kişiyle temas ettiği gerekçesiyle kendini 7 günlük karantinaya aldı.

Macron'un eşi Brigitte Macron karantinada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron, geçtiğimiz Perşembe günü Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilen bir kişiyle temas etmesi nedeniyle kendisini 7 günlük karantinaya aldı. Herhangi bir belirti göstermediği öğrenilen Macron’un sağlık yetkililerinin tavsiyelerine uyarak karantinaya girdiği belirtildi.

Macron’un karantinada olması nedeniyle Çarşamba akşamı Paris Sorbonne Üniversitesi’nin avlusunda yapılması planlanan terör mağduru öğretmenin anma törenine katılmayacağı bildirildi.

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