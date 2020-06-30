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Aktüel

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Sahel ülkelerine Kovid-19 ve terörizmde "dayanışma" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-30 23:00:44 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Sahel ülkelerine Kovid-19 ve terörizmde "dayanışma" mesajı

HARTUM (AA) - Moritanya’nın başkenti Novakşot’ta düzenlenen G5 Sahel Zirvesi’ne katılmak üzere ülkeye gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Afrika, Sahel ve Moritanya ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve terörizm konularında dayanışma içerisinde olduğunu bildirdi.

Macron, Moritanya resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Pau kentinde 6 ay önceki zirvede söz verdiğimiz üzere, Kovid-19 sonrası ilk Avrupa dışı ziyaretimi gerçekleştirdiğim Novakşot’a geldiğim için mutluyum. Öncelikle Kovid-19, sonrasında ise terörizmle mücadeleye destek vermek için burada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Mart'ta G-20 Zirvesi'nde üye devletlerin Afrika ile dayanışma içerisine girmeleri için bir girişim başlattıklarını anımsatan Macron, bunun Moritanya Cumhurbaşkanı başta olmak üzere Afrikalı liderlerce benimsendiğini kaydetti.

Macron, Sahel ülkelerinin talebiyle terörle mücadelelerinde dayanışma göstermek için burada bulunduğuna işaret ederek, terör saldırılarının sürmesinin Fransız güçleri ve diğer uluslararası güçlerin bölgedeki varlığını haklı çıkardığını ileri sürdü.

Buradaki zirvede Pau’da alınan kararlardaki ilerlemenin özellikle terörle mücadele, Sahel ülkelerinin güçlerinin kapasitesinin geliştirilmesi, otorite boşluğunun olduğu bölgelere devletin yeniden hakim olması konularını değerlendireceklerini anlatan Macron, bu ülkelerle kalkınma programlarına destek konusunu ele alacaklarını vurguladı.

Macron, Fransa'nın taahhüdünün "Avrupa’nın taahhüdü" anlamına geldiğine işaret ederek, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in video konferans yöntemiyle zirveye katılacak olmasının Sahel bölgesinin terörizmle mücadelesinin bir Avrupa meselesi olduğunu ve Avrupa'nın Afrika ile dayanışmasını gösterdiğini kaydetti.

- G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camia da destek veriyor

G5 Sahel Gücü, Fransa'nın öncülüğünde Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından Afrika'nın Sahel bölgesinde terörle mücadele amacıyla 2014 Şubat'ta kurulmuştu.

Terör gruplarının yanı sıra uyuşturucu, silah ve göçmen ticaretine karşı 5 bin kişilik bir orduyla mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne uluslararası camia da destek veriyor.

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