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Siyaset

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra’ya gerçekleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:26:02 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra’ya gerçekleştirecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirecek.


Fransa’nın Nazilerle iş birliği yaptığı dönemde Fransız Vichy hükümetine karşı direnişin lideri olan General Charles de Gaulle’ün 18 Haziran 1940’ta Londra’dan yaptığı tarihi çağrının 80. yıl dönümünde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün İngiltere’ye ziyaret gerçekleştirecek. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde ilk yurt dışı ziyaretini Londra’ya gerçekleştirecek olan Macron’u Prens Charles karşılayacak. Cumhurbaşkanı Macron, daha sonra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Nazilere karşı Fransa direnişinin 4 önemli ismini anacak.


Tören sırasında halen hayatta olan 100 yaşındaki Gazi Edgard Tupet-Thome, 99 yaşındaki Daniel Cordier ve Hubert Germain ile 98 yaşındaki Pierre Simonet’e onur madalyası verileceği ifade edildi.


General De Gaulle tarafından bin 38 direnişçi kadın ve erkeğe verilen "Kurtuluş Haçı" madalyasının yaşayan son 4 sahibi olan isimler, Nazilere karşı direnişte verdiği mücadele ile biliniyor.

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