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Spor Fransa Cumhurbaşkanı Macron Arjantin'i kutladı
Spor

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Arjantin'i kutladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'i kutladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 01:38:00 -
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Arjantin'i kutladı

Macron, Arjantin'e karşı Fransa'nın mağlup olduğu final sonrası maçı izlediği Katar'ın başkenti Doha'da basına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın en büyük dünya kupası finallerinden biri olduğunu ifade ederek, Fransa Milli Takımı'yla gurur duyduğunu belirtti.

Macron, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'nin final maçındaki gollerine ilişkin, "Kylian Mbappe'nin yaptığı şey olağanüstüydü." yorumunu yaparak, en az Mbappe kadar üzgün olduğunu dile getirdi.

Arjantin takımını tebrik eden Macron, Arjantinlilerin "büyük bir futbol halkı" olduğunu söyledi. Macron, Fransa için de "Büyük bir futbol ulusuyuz." ifadelerini kullandı.

Macron, maçın ardından Twitter'da, "Maviler (Fransa Milli Takım oyuncuları) bize hayal kurdurdu." ifadesini paylaştı.

Paris, Lyon ve Nice'te taraftarlarla polis arasında gerginlik

Fransız basındaki haberlere göre, maç sonrası, Paris'in Şanzelize Caddesi'nde bazı taraftarlar ve polis arasında gerginlik yaşandı.

Lyon ve Nice kentlerinde de maç sonrası taraftarlarla polis arasında gerginlik meydana geldi. Havai fişek atan taraftarlara polis biber gazıyla müdahale etti. Lyon'da gözaltına alınanlar oldu.

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