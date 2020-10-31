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Aktüel Fransa, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış
Aktüel

Fransa, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış

Cezayir Cumhurbaşkanı Müsteşarı Abdulmecid Şeyhi: - "Fransa, sömürge döneminde Cezayirli direnişçilerin kemiklerini Fransa'ya taşıyıp onları sabun ve şeker yapımında kullandı"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 02:01:51 -
Fransa, Cezayirli direnişçilerin kemiklerinden sabun yapmış

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Müsteşarı Abdulmecid Şeyhi, "Fransa, sömürge döneminde Cezayirli direnişçilerin kemiklerini Fransa'ya taşıyıp onları sabun ve şeker yapımında kullandı." dedi.

Cezayir resmi haber ajansına açıklama yapan Şeyhi, Fransa tarafının, sömürge dönemi arşivlerini Cezayir'e geri vermesi konusuna engeller çıkardığını söyledi.

Şeyhi; Fransa, Cezayir'deki katliamlarını gerçekleştirdikten sonra, öldürülen Cezayirlilerin kemiklerinin çoğunun, sabun yapımında ve şeker filtrelemede kullanılmak üzere Marsilya'ya nakledildiğini belirtti.

Sömürgeciliğin Cezayir'i daha sonra diğer kolonilerde, özellikle de Fransız toplumunun önde gelen isimlerinin dahil olduğu kölelik ticaretinden muzdarip, Afrika sömürgelerinde uyguladığı acımasız uygulamalar için gerçek bir test alanı haline getirdiğini dile getiren Şeyhi, bu yöntemlerin tamamının arşivde belgelendiğini vurguladı.

Şeyhi, Fransa'nın insan haklarına saygı ve demokrasi üzerine kurulmuş medeni bir ülke olduğu yönündeki imajının bu arşivlerle sarsılacağı korkusu yaşadığını aktardı.

Yaklaşık dört yıldır, Cezayir, Fransa'dan kendisine ait arşivlerin ve direniş liderlerinin kafataslarının ülkeye geri verilmesi talebiyle müzakerelerde bulunuyor. Bunlara ek olarak 1960-1966 arasında Sahra'da yapılan nükleer denemelerde yaşanan can kayıplarının tazminatları, kayıplar şahıslar meselesi de masadaki konular arasında yer alıyor.

Cezayir direniş hareketinin liderlerinden 24 kişiye ait kemikler, temmuz ayında Fransa'daki İnsan Müzesi'nden getirilmişti. France 24 kanalının haberine göre, İnsan Müzesi'ndeki 18 bin kafatasından 500'ünün kimlikleri tespit edildi. Bunların arasında, öldürüldükten sonra kafaları koparılarak Fransız sömürgeciler tarafından Paris'e gönderilen 36 Cezayir devrimi liderinin kafatasları da bulunuyor.

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