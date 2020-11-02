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Dünya Fransa, büyükelçisini Ankara’ya gönderdi
Dünya

Fransa, büyükelçisini Ankara’ya gönderdi

Fransa liderinin Hazreti Peygambere hakareti sonrası Başkan Erdoğan’ın “Macron’un zihinsel tedaviye ihtiyacı var” sözleri üzerine Paris’e geri çağrılan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi, görevine geri döndü.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:40:00 -
Fransa, büyükelçisini Ankara’ya gönderdi

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, geçen hafta Ankara-Paris hattındaki gerilim nedeniyle çağrılan Ankara Büyükelçisi Herve Magro’nun Türkiye’ye döndüğünü söyledi. RTL kanalına konuşan Le Drian, bir haftanın sonunda Fransa’nın Ankara Büyükelçisi’nin Türkiye’ye döneceğini açıkladı. Le Drian, Türkiye’nin öğretmen Samuel Paty’nin öldürülmesinin ardından Fransa’ya yönelik nefret kampanyası uyguladığını ancak Nice’te 3 kişinin öldürüldüğü bıçaklı saldırıdan sonra Ankara’nın tutumunun değiştiğini söyledi. Le Drian, Türkiye’nin Nice saldırısı hakkında ‘farklı, açık, muğlak olmayan’ bir kınama yayınladığını belirterek “Büyükelçimizden, Türk yetkililerin bu durumuna açıklık ve izahat getirmesi talebiyle Ankara’ya dönmesini istedik” dedi.

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