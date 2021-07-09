  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ülkede 52 kişi hayatını kaybetmişti! Türkiye'den taziye mesajı
Yunanistan ölüme terk etti Türkiye kurtardı!
Fransa bölgede hezimete uğradı! Çekiliyorlar
Siirt'te feci kaza: Yaralılar var
Dünya Fransa bölgede hezimete uğradı! Çekiliyorlar
Dünya

Fransa bölgede hezimete uğradı! Çekiliyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'deki askeri üsleri 2021 sonunda kapatmaya başlayacaklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 18:56:00 -
Fransa bölgede hezimete uğradı! Çekiliyorlar

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron G5 Sahel ülkeleri liderleri ile düzenlenen çevrim içi zirve sonrası, Paris ziyaretinde bulunan Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazoum ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Kidal, Tessalit ve Timbuktu'daki Fansız üslerinin 2022 başında tamamen kapanmış olacağını söyleyen Macron, "Sahel'de kalmaya devam ediyoruz, çünkü bölge ülkelerinin talebiyle oradayız." dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, uzun vadede, Sahel bölgesinde 2 bin 500 ila 3 bin asker bulundurmayı sürdüreceklerini ifade etti.

G5 Sahel zirvesine, Çad, Mali, Burkina Faso ve Moritanya liderleri çevrim içi olarak katıldı.

Macron, 10 Haziran'da ülkesinin bölgedeki askeri varlığının derin bir dönüşümden geçmesinin parçası olarak Sahel'de 5 binden fazla Fransız askerinin görev yaptığı "Barkhane Operasyonu"nu sonlandıracaklarını ilan etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay