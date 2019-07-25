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Fransa Bisiklet Turu

Turun 18. etabını, Movistar takımından Quintana ilk sırada tamamladı- Deceuninck-QuickStep takımından Alaphilippe, genel klasman liderliğini sürdürdü

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:47
Fransa Bisiklet Turu

ANKARA (AA) - 106. Fransa Bisiklet Turu'nun 18. etabını, Movistar takımının Kolombiyalı sporcusu Nairo Quintana kazandı.

Yol bisikletinin en prestijli yarışı kabul edilen organizasyonun 18. etabı, Embrun ile Valloire arasındaki 208 kilometrelik parkurda yapıldı.

Nairo Quintana, ikisi 1. kategori olmak üzere dört tırmanış bölümünün etabı, 5 saat 34 dakika 15 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

Deceuninck-QuickStep takımının Fransız bisikletçisi Julian Alaphilippe, genel klasmandaki liderliğini sürdürdü ancak en yakın takipçisi ile arasındaki fark 1 dakika 30 saniyeye indi.

Tura, yarın Saint-Jean-de-Maurienne ile Tignes arasında koşulacak 126,5 kilometrelik 19. etapla devam edilecek.

Fransa Bisiklet Turu, 28 Temmuz Pazar günü başkent Paris'teki 21. etapla son bulacak.

Genel klasmanın ilk 3 sırasındaki bisikletçiler şöyle:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep): 75 saat 18 dakika 49 saniye

2. Egan Bernal (Ineos): +1 dakika 30 saniye

3. Geraint Thomas (Ineos): +1 dakika 35 saniye

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:47
  1. bisiklet
  2. Fransa Bisiklet Turu
  3. Julian Alaphilippe
  4. Nairo Quintana

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