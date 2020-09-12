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Spor Fransa Bisiklet Turu
Spor

Fransa Bisiklet Turu

Turun 14. etabını Sunweb takımının Danimarkalı sporcusu Soren Kragh Andersen kazandı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:58:54 -
Fransa Bisiklet Turu

ANKARA (AA) - Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) 14. etabını Sunweb takımının Danimarkalı sporcusu Soren Kragh Andersen kazandı.

Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 14. etabı, Clermont-Ferrand ile Lyon şehirleri arasındaki 194 kilometreden oluşan düzlük etapla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 28 dakika 10 saniye derecesiyle ilk sırada geçen Soren Kragh Andersen, etabı birinci sırada bitirdi.

Düzlük etabı, Mitchelton-Scott takımından Sloven sporcu Luka Mezgec ikinci, Cofidis'ten İtalyan bisikletçi Simone Consonni üçüncü sırada tamamladı.

Jumbo-Visma takımının Sloven sporcusu Primoz Roglic, toplamda 61 saat 3 dakikalık süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, yarın Lyon ile Grand Colombier arasındaki 174,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.

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