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Gündem Fransa Başkonsolosluğu önünde Gazze eylemi!
Gündem

Fransa Başkonsolosluğu önünde Gazze eylemi!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 23:50:00 - 2024-03-19 00:12:14

Fransa'nın İstanbul'daki başkonsolosluk binası önünde Gazzeli mazlumlar için eylem düzenlendi.

Bir grup duyarlı Müslüman, iftar saatinden önce Gazze'deki açlık savaşına dikkat çekmek üzere Fransa Başkonsolosluk binası önünde bir araya geldi.

Fransa'nın siyoniste desteğinin protesto edildiği eylemde, basın açıklaması da okundu.

Olaysız şekilde dağılan grup ardından Taksim Camii'nde akşam namazını eda ederek iftarını açtı. Taksim Camii önünde de Gazzeli masumların uğradığı zulme dikkat çekildi.

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