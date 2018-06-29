Fransa basını duyurdu! Rizespor ve Antalyaspor Teddy Mezague'ye talip oldu

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Fransa basının da yer alan haberlere göre Rizespor ve Antalyaspor son olarak Belçika ekiplerinden Mouscron'da forma giyen ve sözleşmesi sona eren tecrübeli stoper Mezague'ye talip oldukları yazıldı. Öte yandan Yunananistan ekibi Asteras Tripolis ve Fransa ekibi Troyes'in de ilgilendikleri belirtildi.

Fransız savunmacı bu sezon Mouscron formasıyla 31 karşılaşmada forma giyerken 3 kez de fileleri havalandırdı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR