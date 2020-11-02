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Dünya Fransa Başbakanı koronavirüste acı tabloyu açıkladı
Dünya

Fransa Başbakanı koronavirüste acı tabloyu açıkladı

Fransa'da her 30 saniyede bir kişinin koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 05:02:00 -
Fransa Başbakanı koronavirüste acı tabloyu açıkladı

Fransa Başbakanı Jean Castex, tepki çeken sokağa çıkma yasağıyla ve diğer koronavirüs önlemleriyle ilgili, bilgi verdi

Halktan, özellikle esnaftan koronavirüs tedbirlerine uymakta ısrarcı olmaları çağrısında bulunan Castex, hükümetin, tepkilere neden olan sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan kararlardan geri adım atmayacağını söyledi.

Fransa'da her 30 saniyede koronavirüs kapan bir kişi hastanelik oluyor

Castex, Avrupa'de ve Fransa'da Kovid-19 vaka sayısının oranında büyük artış yaşandığına dikkati çekerek "Salgından bu yana 37 bin vatandaşımızı kaybettik. Her 30 saniyede bir -içlerinde yaşlı olmayanlar da var- Kovid-19'a yakalanan 1 kişi hastanelik oluyor." dedi.

Son 24 saatte 46 bin 290 vaka sayısı bildirildi

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da 231 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 37 bin 19'a çıktı.

Ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı son 24 saatte 46 bin 290 artışla 1 milyon 413 bin 915'e yükseldi.

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