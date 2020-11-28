Fransa ateşle oynuyor

Akıllara zarar veren bu tutuma İslam alemi de tepkili. Beş milyon Müslüman’ın yaşadığı Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam düşmanlığında haddini aşmış durumda. Charlie Hebdo dergisinde yayımlanan ve tüm İslam dünyasında infiale neden olan Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret içerikli karikatürler kitapçık haline getirilerek tüm liselere dağıtılacak. “Allah ve Resûlünü incitenlere Allah, dünyada ve ahirette lânet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır.’’ (Ahzab 57)

İğrenç karikatürler yayınlanıyor

Macron’un fitilini ateşlediği nefret, devlet politikası oldu. İslam’a ve Hazreti Muhammed’e (SAV) hakaret içeren karikatürler, Occitanie bölgesindeki Montpellier ve Toulouse Belediye binalarının cephelerine yansıtıldı. Müslümanların itirazlarına rağmen iğrenç karikatürler 4 saatten fazla süreyle binanın cephesinde kaldı. Önümüzdeki günlerde ülkedeki diğer kamu binalarında da benzer tahrikleri olabileceği ifade ediliyor. Macron, ülkesindeki tüm İslami kurumlara adeta savaş açtı. Ülkede, Hazreti Peygamber’e (SAV) hakaret içeren ve Müslümanları rahatsız eden karikatür, devlet dairelerine ait binalara yansıtıldı.

Helal gıdalar da rahatsız etti

Fransız İçişleri Bakanı Gerald Darmanin birkaç hafta önce helal gıdaları hedef aldı. BFMTV kanalına konuşan Darmanin, ülkedeki marketlerde helal gıda ürünlerine özel reyonların bulunmasından rahatsız olduğunu belirtmişti.

Dünya Müslümanlarından Fransız mallarına boykot

Fransa’da Peygamber Efendimiz’in (SAV) karikatürlerini resmi dairelere yansıtılması üzerine Kuveyt ve Katar, Fransız ürünlerini boykot etme kararı alarak tepkilerini gösterdi. Sosyal medya kullanıcıları Fransız ürünlerini boykot çağrısında bulundu. Birçok kişi Facebook, Twitter ve bunun dışındaki sosyal medya ağlarındaki profil fotoğraflarını değiştirerek, ‘Muhammed Resulullah’ yazısını koydular. Demek ki kızmak, nefret etmek, lanetlemek yetmez. Boykot eylemini mutlaka yapmak zorundayız.