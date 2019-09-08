Fransa Arnavutluk maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Peki, Fransa Arnavutluk maçı kaç kaç bitti?

EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. Peki, Fransa Arnavutluk maçı kaç kaç bitti? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. hafta maçında Fransa ile Arnavutluk karşı karşıya geldi. A Milli Futbol Takımımızın grubunda yer alan Fransa ile Arnavutluk arasındaki mücadele 4-1 sona erdi. Maçtan Dakikalar Fransa mücadelenin henüz 8. dakikasında Coman ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 27'yi gösterdiğinde Giroud skoru 2-0'a taşıdı. Ev sahibi Fransa devre arasına 2-0'lık sonuçla girdi. Dakikalar 68'i gösterdiğinde Coman kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü ağlarla buluşturdu: 3-0. Maçın 85. dakikasında Ikone durumu 4-0'a getirdi. Karşılaşmanın skorunu 90. dakikada Cikalleshi ilan etti: 4-1

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