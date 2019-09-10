Fransa Andorra maçı kaç kaç bitti? 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Andorra karşı karşıya geldi. Peki, Fransa Andorra maçı kaç kaç bitti?

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Andorra karşı karşıya geldi. Peki, Fransa Andorra maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Fransa ile Andorra karşı karşıya geldi. A Milli Takımımızın grubunda oynanan Fransa-Andorra maçı 3-0 sona erdi. H Grubu'nun iddialı ekibi Fransa evinde konuk ettiği Andorra'yı 3-0 gibi net bir skorla geçti. Maça hızlı başlayan Fransa 18. dakikada Coman'ın golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin 28. dakikasında Fransa adına beyaz noktasına geçen Griezmann penaltı atışından yararlanamadı. Yedder maçın sonucunu ilan etti Mücadelenin 52. dakikasında Lenglet durumu 2-0'a getirdi. Maçın sonucunu 90+1'de Ye

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