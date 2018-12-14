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Fransa alarmda! Sarı Yelekliler yeniden sokaklara iniyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikalarını öne sürerek eylem başlatan Sarı Yelekliler’in yarın 5’inci kez sokaklarda olacağı öğrenildi. Özelikle Strazburg şehrinde yaşanan terör saldırısından sonra Fransa İçişleri Bakanlığının yoğun güvenlik önlemleri alacağı bildirildi.

14 Aralık 2018 Cuma 21:36
Fransa alarmda! Sarı Yelekliler yeniden sokaklara iniyor!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile haftalardır şiddetli eylemelerine devam eden Sarı Yelekliler’in yarın da sokaklara çıkacağı belirtildi.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner hafta başında Strazburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen silahlı saldırının ardından eylemcilere sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulunsa da Sarı Yelekliler’in yarın 5’inci kez protesto gösterisi düzenleyeceği öğrenildi. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına karar verdi. Geçen hafta Cumartesi günü olduğu gibi, ülke genelinde güvenlik güçlerinin harekete geçirileceği öğrenildi.

Sarı Yelekliler’in, hükümetin çağrılarını yok sayarak eylem yapacaklarını duyurmaları üzerine hükümette endişeler arttı. İçişleri Bakanı Castaner, bu sabah bir radyo programında yaptığı açıklamada Sarı Yeleklileri “sorumluluğa” davet ederek, eylem yapılmamasını istedi. Hafta içinde Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux de buna benzer bir çağrıda bulunmuştu.

'Hükümet Strasbourg saldırısını kullanıyor'

Hükümet tarafından yapılan bu çağrılar ise hem aşırı sağda hem de sol cephede sert tepkiye yol açtı. Fransa Boyun Eğmeyen Hareketi’nin lideri Jean-Luc Melenchon, hükümetin Strasbourg saldırısını kullanarak ‘Sarı Yelekliler üzerinde duygu sömürüsü oluşturma’ yoluna gittiğini söyledi.

Geçen hafta sonu, 8 bini Paris’te olmak üzere 89 bin güvenlik birimi ile çok sayıda zırhlı araç görevlendirilmişti. Öte yandan bugün de bazı sendika üyeleri ve öğrenci grupları Macron karşıtı protestolar için sokağa inmişti. Öğrencilerin ‘Macron istifa’ sloganlarına, işçiler ve emekliler de destek vermişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 21:36
  1. sarı yelekliler
  2. Sarı Yelekliler hareketi

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  • BroBro24 dk önce
    Dış güçler AB karıştırıyor küresel güçler uzaylılar heralde
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