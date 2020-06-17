  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:19:08 -
Fransa Açık, 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak

İSTANBUL (AA) - Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Roland Garros'dan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Fransa Açık'ın 21 Eylül-11 Ekim tarihlerinde düzenleneceği duyuruldu.

Açıklamada, kararın Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA) ile görüşülerek alındığı belirtildi.

Turnuvaya katılacak herkesin sağlığı için gerekli önlemlerin Fransız hükümetiyle beraber alınacağı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı