Fransa ‘acele etmeliyiz’ diyerek açıkladı: Türkiye ile görüşmeler başladı

Taliban'ın Katar ve Türkiye ile Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Fransa Dışişleri Bakanı, 'Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin bunu gerçekleştirebilmesi için havaalanının güvenliğinin mümkün olduğu kadar çabuk sağlanması gerektiğini' söyledi.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmeyi tamamlamasıyla tahliyelerin akıbeti soru işaretine dönerken, gözler Kabil Havaalanına çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taliban'ın Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye'ye teklifleri olduğu söylemesi sonrası konuyla ilgili bir açıklama da Ankara ile iniş çıkışlı ilişkiler içindeki Paris'ten geldi.

Taliban'ın Katar ve Türkiye ile Kabil Havaalanı'nın işletilmesi konusunda görüşmeler yürüttüğünü belirten Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 'Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin ticari uçuşları kullanarak bunu gerçekleştirebilmesi için havaalanının güvenliğinin mümkün olduğu kadar çabuk sağlanması gerektiğini' söyledi.

France 2 kanalına konuşan Le Drian, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) havaalanının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili kararı uygulanmalı. Havaalanının idaresiyle ilgili Katarlılar ve Türklerle görüşmeler yürütülüyor. Havaalanına güvenli erişim sağlamak zorundayız" dedi.



Dışişleri Bakanı, 'Fransa'nın Taliban'la müzakere yürütmediğini, ama örgüte baskı uygulamaya devam etmek zorunda olduğunu' dile getirdi.

Dün Fransa ile Britanya'nın 31 Ağustos'tan sonra da Afganistan'dan tahliye işlemlerinin devam edebilmesi için 'BM kontrolü altında güvenli bölge oluşturulmasına' yönelik BMGK'ye götürdüğü öneriye, Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin'den 'Afganistan'ın bağımsız bir ülke olduğu, böyle bir güvenli bölgeye gerek olmadığı' tepkisi geldi. Ardından BMGK'den çıkan Afganistan kararında 'BM kontrolü altında güvenli bölge oluşturulması' yer almadı. Kararda Taliban'ın 27 Ağustos'ta yaptığı tüm Afganların istedikleri zaman hava ya da karayoluyla ülke dışına çıkabilecekleri açıklamasına atıfla 'Taliban'ın bu ve diğer taahhütlerini yerine getirmesinin beklendiği' belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Ağustos'taki basın toplantısında, "Taliban'ın Kabil Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize. Bu konuda şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok" demiş, Taliban'la görüşme konusunda "Bizim kiminle nerede, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımız için kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Daha önce Ankara, Washington'a, 'ABD çekildikten sonra Kabil Havaalanı'nın güvenliğini Türkiye'nin sağlaması' teklifinde bulunmuş, ancak Taliban'ın 'Türk askerinin kalmasını istemediği' açıklamaları yaptığı ve tahliye kaosu sırasında DAEŞ-H'nın havaalanında onlarca can alan bombalı saldırılar düzenlediği ortamda bu plan askıda kalmıştı.