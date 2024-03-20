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Dünya Fransa, 3. dünya savaşının fitilini ateşlemek üzere: Fransa, askeri techizatlarla dolu konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkardı
Dünya

Fransa, 3. dünya savaşının fitilini ateşlemek üzere: Fransa, askeri techizatlarla dolu konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkardı

Yeniakit Publisher
2024-03-20 15:35:00 -
Fransa, 3. dünya savaşının fitilini ateşlemek üzere: Fransa, askeri techizatlarla dolu konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkardı

Fransa, askeri techizatlarla dolu konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkardı.

 

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, Fransa’nın Ukrayna’ya göndermek üzere askeri birlik hazırladığını, ilk etapta 2 bin askerin gönderileceğini açıklamıştı.
Buna karşılık Fransa Savunma Bakanlığı, Rusya’nın “Fransa’nın Ukrayna’ya 2 bin asker göndermeye hazırlandığı” iddiasının doğru olmadığını bildirmiş ve “Rusya’nın kitlesel çapta dezenformasyon yöntemlerine sistematik olarak başvurduğunu gösterdiği” değerlendirmesine yer vermişti ve “Bu tür manipülasyonlardan kaçınmak için en yüksek dikkate davet ediyoruz.” denilmişti.
ANNA News’in haberine göre Fransa askeri techizatlar dolu konvoyunu Ukrayna’ya doğru yola çıkardı.
Bu aşamadan sonra Rusya’nın tepkisi ise merakla bekleniyor.

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