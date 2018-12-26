0553 313 94 23

Fransa 200 askerle Türkiye'ye medyan okuyor!

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından teröristleri koruyacağını söyleyen Fransa'nın, söz konusu ülkede 200 askeri olduğu tespit edildi. Aynı zamanda askerlerin bulunduğu noktalar belirlendi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:50
Fransa 200 askerle Türkiye'ye medyan okuyor!

ABD ordusunun Suriye'den çekilme hazırlığı yaptığı sırada terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa, çoğu askeri noktada ABD imkanlarından yararlanıyor. Suriye'deki Fransız askerlerinin sayısı ise sadece 200 civarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından şaşkına dönen YPG/PKK'lı teröristler için Fransa'nın "desteğimiz sürecek" açıklaması umut olmuştu. Ancak, AA muhabirlerinin Suriye'deki alan çalışmasında yaptığı tespitler Fransa'nın mevcut şartlarda bu desteği verecek imkanlara sahip olmadığını açıkça gözler önüne serdi.

9 askeri noktada sadece 200 asker

Fransa'nın halihazırda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Fırat'ın doğusundaki asker sayısı sadece 200 civarında. Bunlar topçu bataryaları, teknik eleman ve ekipmanları ile özel kuvvetlerden oluşuyor. Fransız unsurları 9 askeri noktada varlık gösteriyor. Fransa, askeri personelinin yanı sıra radikal sol ve anarşist grupların YPG/PKK saflarında yabancı savaşçı olarak bulunmasına göz yumuyor. YPG/PKK bünyesinde 50'ye yakın Fransız vatandaşının bulunduğu tahmin ediliyor. Sahada YPG/PKK'lı teröristlerle askeri faaliyetler yürüten Fransız birlikleri, YPG/PKK'nın son olarak DEAŞ'ın Deyrizor'daki son kalesi olan Heccin ilçe merkezinin ele geçirmesinde topçu atışlarla rol oynamıştı.

ABD'ye muhtaçlar

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon gücü adı altında YPG/PKK'ya destek olan Fransa, Suriye'nin kuzeyindeki Aynularab'ın (Kobani) güneyinde bulunan Miştanur Tepesi, Sırrin ilçesi, Ayn İsa beldesi, Harab Işk köyündeki Fransız Lafarge çimento fabrikası, Rakka üssü, Kabiba petrol sahası, Kahar askeri noktası, Tabka havaalanındaki askeri üste ve Münbiç'te Sacu çayı civarında varlık gösteriyor. Deyrizor ilindeki Kabiba petrol sahasının güney kesiminde Fransız top bataryaları bulunuyor. Petrol sahasının işletme binaları Fransızlar tarafından merkez olarak kullanılıyor. Deyrizor'un Mayadin ilçesinin doğusundaki Kahar petrol sahası içinde Fransız topçu bataryaları ve özel kuvvetleri yer alıyor.

9 askeri noktanın 4'ünde ABD askerlerince himaye edilen Fransızlar, diğer bölgelerdeki hareket kabiliyetlerini de yine ABD ordusu ile YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor. Mevcut şartlarda Fransa'nın, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle doğacak boşluğu doldurarak YPG/PKK'ya benzer düzeyde bir desteği sağlaması mümkün görünmüyor. Fransa'nın Avrupa Birliği (AB) İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Nathalie Loiseau, 20 Aralık'ta ülkesinin şimdilik askeri olarak Suriye'de kalmaya devam edeceğini söylemişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen pazar yaptığı açıklamada "YPG/PKK'ya borçlu olduğumuzu unutmamalıyız." diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dünkü yıllık değerlendirme toplantısında Fransa'nın Suriye'deki varlığına ilişkin, "Suriye'nin geleceğine yönelik katkı sağlayacaklarsa eyvallah ama YPG’yi korumak amacıyla kalacaklarsa, bunun kendilerine de YPG'ye de bir faydası olmaz." ifadelerini kullanmıştı. Fransa'nın YPG/PKK'ya destek vermeyi sürdürme çabaları Suriye'deki Özgür Suriye Ordusu komutanlarından da tepki görmüştü. DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon adı altında Suriye'de varlık gösterdiğini bildiren Fransa, Suriye'nin kuzeyinde asker bulundurduğunu resmen kabul etmiyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:50
  1. Ordu
  2. FRANSA
  3. ABD
  4. Suriye
  5. ASKER
  6. YPG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    8 vekilin dokunulmazlık dosyaları başkanlıkta
    1. 8 vekilin dokunulmazlık dosyaları..
    2. Mersin merkezli 7 ilde uyuşturucu..
    3. Trabzon'un Maçka ilçesinde minibüsün..
    4. Fransa 200 askerle Türkiye'ye medyan..
    5. Polonya'da yangın! Evsizlerin barınağı..
    6. SGK 5. Olağan Genel Kurulu
    7. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    8. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    9. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    10. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    11. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    12. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    13. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    14. Polonya'da yangın: 6 ölü
    15. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    16. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    17. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    18. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    19. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    20. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    AGİ 2019 ne kadar olacak?
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde