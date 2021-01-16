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Dünya Frankfurt Havalimanı'nda yolcular dışarı çıkarıldı polis çatışmaya girdi
Dünya

Frankfurt Havalimanı'nda yolcular dışarı çıkarıldı polis çatışmaya girdi

Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle yolcular dışarı çıkarılırken polis çatışmaya girdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 23:32:00 -
Frankfurt Havalimanı'nda yolcular dışarı çıkarıldı polis çatışmaya girdi

Almanya'daki Fankfurt Havalimanı'nda güvenlik gerekçesiyle tüm yolcular dışarı çıkarıldı.

Frankfurt Havalimanı'nda henüz öğrenilemeyen bir nedenle alarm verildi ve yolcular terminalden tahliye edildi.

Havalimanında polis operasyonu

Havalimanından yapılan açıklamada, terminal ile tren istasyonunun 'devam eden bir polis operasyonu nedeniyle' kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Yolculardan, bölgede bulunan güvenlik görevlilerinin talimatlarına uymaları isteniyor. Sonuç olarak, operasyonda gecikmeler yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.

Polis çatışmaya girdi

Yolcular tarafından çekilen görüntülerde, polisin çatışmaya girdiği anlar kaydedildi.

Havalimanında yolcuların bekleyişi devam ediyor.

 

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