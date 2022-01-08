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Ekonomi Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Ekonomi

Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak

T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamaya göre Sözleşmeli Sekreter alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-08 15:03:00 -
Frankfurt Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre T.C. Frankfurt Başkonsolosluğunda münhal bulunan 2 (iki) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacak.

I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER: 

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Sınav tarihi itibarıyla 41 yaşından gün almamış olmak,
3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
8. Çok iyi derecede Almanca ve Türkçe bilmek,
9. Bilgisayar kullanabilmek.

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