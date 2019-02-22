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Frank Hoogerbeets kimdir? Dünyanın konuştuğu deprem tahmincisinin hayatı

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamasının ardından tahmini tuttu. Ekvador'da 7,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Açıklamalarıyla tüm dünyanın merak ettiği Frank Hoogerbeets kimdir?

22 Şubat 2019 Cuma 22:38
Frank Hoogerbeets kimdir? Dünyanın konuştuğu deprem tahmincisinin hayatı

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets 8 şiddetine yakın deprem olacağını açıklamasının ardından tahmini tuttu. Ekvador'da 7,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Açıklamalarıyla tüm dünyanın merak ettiği Frank Hoogerbeets kimdir?

Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat’ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün’ün hareketleri Dünya’yı sarsacaktı. Hoogerbeets, Şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve 21 Şubat’ta bunun deprem olarak karşılığı olacağını ifade etmişti. Özellikle Şubat ayının son iki haftasına dikkat çeken Hoogerbeets mega deprem olacağını belirtmişti.

Frank Hoogerbeets kimdir?

Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets, "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde üçüncülüğe girmiştir. Frank Hoogerbeets'in YouTube'da da binlerce takipçi sayısı bulunuyor.

Kendisini deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Web sitesinde yazan Frank Hoogerbeets, gezegenlerin bu olağanüstü konumunun büyük sismik aktiviteyi tetikleyebileceğini söyledi ve uyarı yaptı.Hoogerbeets, Venüs ve Uranüs'ün çekim kuvveti sonucu Dünya'nın tektonik plakalarının hareket edebileceğini ve bu yüzden richter ölçeğine göre neredeyse 9 büyüklüğünde depremin olabileceğini açıkladı.Hoogerbeets, Venüs ve Uranüs'ün çekim kuvveti sonucu Dünya'nın tektonik plakalarının hareket edebileceğini ve bu yüzden richter ölçeğine göre neredeyse 9 büyüklüğünde depremin olabileceğini açıkladı.

Frank Hoogerbeets aslında şarkıcı ve söz yazarı. Aynı zamanda uzay bilimiyle ilgileniyor.

2002 yılında Ditrianum adlı siteyi kurmuştur. Evlidir.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 22:38
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