Franck Ribery’nin yeni takımı resmen açıklandı
Bundesliga takımlarından Bayern Münih'ten ayrıldıktan sonra adı pek çok kulüple anılan Fransız yıldız Franck Ribery, İtalyan ekibi Fiorentina ile sözleşme imzalamak üzere şehre gelmişti. Kulüpten de resmi açıklama yapıldı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:37
Alman ekibi Bayern Münih'te uzun yıllar forma giydikten sonra bu sezon takımdan ayrılan Franck Ribery'nin yeni adresi nihayet belli oldu.
Fransız yıldız, İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina ile 4 gündür yürüttüğü görüşmelerden olumlu sonuç aldı ve Floransa ekibiyle sözleşme imzalamak için şehre geldi.
Kulüpten resmi açıklama geldi. Fiorentina, Ribery'e "Hoş geldin efsane" diyerek transferi duyurdu.
YORUM YAZ