Foyası ortaya çıkan İmamoğlu, torpil iddialarını böyle savundu!

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğlu, gazetecilerin sorularını cevapladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne CHP'den torpille işe alımlar yapıldığının yazışmalarının ortaya çıkmasıyla ilgili konuşan İmamoğlu, parti içindeki yazışmayı gördüğünü ancak alımlarda böyle bir durumun kesinlikle geçerli olmadığını iddia etti.

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İddiaları doğruladı

İmamoğlu, "Partimizin kendi içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, gerisi yanlış. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili il başkanlığımız gerekli işlemi yapacaktır." dedi.

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Çok üzücü bir durum"

6 bine yakın başvuru oldu. 13 arkadaşı aralarında göreve davet edeceğiz. Bu tabi bize İstanbul'da Türkiye'de işsizliğin geldiği son noktayı işaret ediyor. Hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın bütün alımlarda objektif olacağız, hassas olacağız. Burada iyi bir başlangıçla hep böyle devam edeceğiz. Tabi 13 kişi için 6 bin başvuru gerçekten üzücü bir durum.

"Yanlış bir yazışmadır"

Partimizin kendi içindeki bir yazışmayı gördüm. Açıkçası ilk bir cümlesi doğru, gerisi yanlış. Böyle bir metodun benim için bir geçerliliği yok, doğru da değil. Orada yanlış yapan arkadaşımızla ilgili ilçe başkanlığımı gerekli işlemi yapacaktır. Herkes bizi referans yazabilir başkalarını yazabilir ancak bunun bizim için bir ayrıcalığı yoktur. Yanlış bir yazışmadır inşallah da bir an önce de düzeltilecektir.