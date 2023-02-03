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Medya Foyan ortaya çıktı Ali Babacan! Artık kaçamazsın
Medya

Foyan ortaya çıktı Ali Babacan! Artık kaçamazsın

Ali Babacan'ın, “Avrupa programımızı okuyacak, ‘Aferin Türkiye’ diyecek” sözlerini değerlendiren İsmet Özçelik, "Ne kadar gizlerlerse gizlesinler… Bilinçaltına Batı yerleşmiş. Söyledikleri de dışavurum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 19:35:00 -
Foyan ortaya çıktı Ali Babacan! Artık kaçamazsın

Ali Babacan'ın, “Avrupa programımızı okuyacak, ‘Aferin Türkiye’ diyecek” sözlerini değerlendiren İsmet Özçelik, "Ne kadar gizlerlerse gizlesinler… Bilinçaltına Batı yerleşmiş. Söyledikleri de dışavurum" ifadelerini kullandı.

Özçelik, Aydınlık gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Altılı Masa’nın programı…

30 Ocak günü törenle açıklandı.

(...) Altılı Masa’nın ortaklarından Ali Babacan,

CHP’ye yakın Halk TV’de programı savundu.

Programı bir cümle ile özetledi:

“Avrupa programı okuyacak.

‘Aferin Türkiye’ diyecek.”

Bizzat Babacan programın,

“Batı’dan aferin alma” programı olduğunu itiraf etti.

NE DEDİLER?

Babacan’ın açıklaması sonrası,

Altılı Masa’dan beni arayanları aradım.

Özellikle de CHP’lileri.

Babacan’ın açıklamalarını sordum.

Çoğu dinlemiş.

Dinleyemeyenler de okumuş.

“Vallahi ben demedim.

Babacan dedi” diye takıldım.

Neler söylediklerini aktaramam.

Babacan’ın açıklamaları sonrası,

CHP tabanında ciddi tartışmalar yaşanıyor.

Gelen haberler bu yönde.

Belli ki birçok CHP’linin kafasını karıştırmış.

Sonrası ne olur bilemem.

NEDEN SÖYLEDİ

Babacan’a tepki çok.

Siyasetçi bunu hesaplayamaz mı?

Elbette hesaplar.

Ne kadar gizlerlerse gizlesinler…

Bilinçaltına Batı yerleşmiş.

Söyledikleri de dışavurum.

Tabi bir de ABD ve AB’ye mesaj.

Aynı zamanda diğer ortakların,

İYİ Parti, CHP, Gelecek, Demokrat Parti… yöneticilerinin duygularını da dillendiriyor. (...)"

 

 

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