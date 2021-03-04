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Medya Fox'un yeni dizisine şok! Kuruluş Osman noktayı koydu
Medya

Fox'un yeni dizisine şok! Kuruluş Osman noktayı koydu

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman son bölümüyle yine reytingleri patlattı. Yahudi menşeili Fox TV'nin kadın istismarı yaptığı yeni dizisi ilk bölümü hüsrana uğradı. Kuruluş Osman dizisi reytinglerde 1. sırayı korudu.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 11:55:00 -
Fox'un yeni dizisine şok! Kuruluş Osman noktayı koydu

İlk bölümü 24 Şubat'ta seyirciyle buluşan Yahudi menşeili FOX TV’nin yine kadın istismarı yaptığı Masumiyet dizisi reytinglerde beklenen başarıyı sağlayamadı. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır'ın yer aldığı dizi sürükleyici hikayesine rağmen seyirciyi ekran başına kilitleyemedi.

Sadakatsiz dizi de reytinglerde Kuruluş Osman’ı geçemeyip hüsrana uğradı.

İşte reyting sonuçları;

10 - Masumiyet (Fox TV)

9 - Doğduğun Ev Kaderindir (TV8)

8 - Ana Haber (ATV)

3 - Esra Erol'da (ATV)

2 - Sadakatsiz (Kanal D)

1 - Kuruluş Osman (ATV)

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