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Medya FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik
Medya

FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı FOX’un dizisi Bay Yanlış’ta koronavirüs paniği yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:34:00 -
FOX’un rezil ürünü! Ahlaksız Can Yaman’ın başrol oynadığı dizide büyük panik

Türkiye’de koronavirüs vakaları artarken, önlemler kapsamında yeni tedbirler uygulanıyor. Vaka yayılımının hızlı arttığı düğünler, kına geceleri ve toplu taşıma araçlarına denetim arttırıldı.

Ayrıca konser ve festivallerde de yayılımı önlemek için bir takım tedbirler alınıyor.

Yeni sezon dizilerde vatandaşın kafasında soru işareti bıraktı. Bazı dizi setlerinde gerekli önlemler alınıyor. Ekim ayına doğru giderken koronavirüs yayılımını önlemek için yeni kısıtlamalar gündeme geliyor. Dizi çekimlerinin ve spor müsabakalarının da iptal olup olmayacağı merak konusu.

Koronavirüs paniği

Müstehcenlik, rezillik ve ahlaksızlığın ön planda olduğu FOX TV’nin bir dizisinde koronavirüs paniği yaşandı.

Ahlaksızlıklarıyla Avrupa’da da ses getiren oyuncu Can Yaman’ın ve oyuncu Özge Gürel’in başrol oynadığı Bay Yanlış dizisinde salgın paniği arttı.

Rezil sahneleriyle kitle kazanmaya çalışan FOX’un dizisi Bay Yanlış setinde çalışan kostüm asistanının koronavirüs testi pozitif çıkınca çalışan karantinaya alındı. Başrol oyuncuları dahil olmak üzere bütün ekibin teste girdiği öne sürüldü.

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