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Medya FOX’ta ihanetin dizisi
Medya

FOX’ta ihanetin dizisi

Yeniakit Publisher
2023-12-24 12:38:00 -
FOX’ta ihanetin dizisi

Batılı hayat tarzının esas alındığı diziler Müslüman Anadolu ruh kökünü dinamitlemeye devam ederken, son olarak Amerikan sermayeli FOX TV skandal bir diziyi yayına soktu. Kanal geçtiğimiz günlerde yayınladığı ‘Kızıl Gonca’ dizisiyle İslam’ı ve Müslümanları sapık birer canavar gibi gösterme küstahlığında bulundu.

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Sanat adı altında işlenen iğrençlikler, televizyon ekranlarını kanalizasyona çevirirken çeşitli TV kanallarında yayınlanan dizilerdeki sapkın ilişkiler hem toplumun ahlak anlayışını zedeliyor hem aile kurumunu dinamitliyor. Batılı hayat tarzının esas alındığı diziler Müslüman Anadolu ruh kökünü dinamitlemeye devam ederken, son olarak Amerikan sermayeli FOX TV skandal bir diziyi yayına soktu. Milli ve manevi değerlerimize yönelik nefretiyle bilinen FOX’ta yayınlanan ‘Kızıl Goncalar’, İslam’ı ve Müslümanları sapık birer canavar gibi gösterme küstahlığında bulundu. Proje dizide muhafazakâr-seküler çatışması ele alınırken; dindar insanların sahtekâr ve başkasının elinden su alamayacak kadar bağnaz tasvir edilmesi, tarikatları ve ahileri hedef alan İslam karşıtı sözleri, kamuoyunda infiale sebep oldu.

RTÜK inceleme başlattı

Dizi ile ilgili gelen şikayetler üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diziye ilişkin vatandaşlarımızın şikâyetleri titizlikle incelenmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı. İlk bölümü 18 Aralık Pazartesi günü yayımlanan ‘Kızıl Goncalar’ adlı rezil dizinin yönetmen koltuğunda Ömür Atay otururken iğrenç senaryosunu ise Necati Şahin kaleme alıyor.

 
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Yorumlar

Ali Karakeseli

Adamlar belgesel yapmış. İşimize gelmedi tabii ki. Size uydurma herkesi mat eden muhteşem Abdülhamit dizisi lazım. O değil dedi, madem Abdülhamit böyleydi, Osmanlı niye battı ya.
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