Fox TV'nin tepki toplayan bir dizisi daha final kararı aldı!

Fox TV ekranlarında yayınlanan ve kadına şiddet görüntüleriyle tepki toplayan ‘El Kızı’ dizisi final kararı aldı.

Müslüman Türk toplumunu ifsat uğruna birbirinden ahlaksız sahnelerin yer aldığı, İslami değerlerin alaşağı edildiği yapımlarla bilinen Fox TV, bir dizisiyle daha çakıldı.

'El Kızı'nda final kararı

Orhan Kemal'in romanından uyarlanan ve kadına şiddet sahneleriyle tepki toplayan Fox Tv'nin ‘El Kızı’ dizisi final kararı aldı.

El Kızı Cumartesi günleri Kardeşlerim ve Gönül Dağı dizilerine takılıyor.

Şiddete uğrayan iki kadının hikayesi!

El Kızı adlı dizide yer alan "Ezo Bozdağlı" adlı karakter, küçük yaşta annesini kaybederek "öksüz" kalıyor. Dizinin fragmanında, Ezo'nun babasının, annesine, geçmişte "şiddet" uyguladığı görüntüler yayınlanmış, daha yayınlanmadan tepki toplamıştı. Baba tıpkı Ezo'nun annesine olduğu gibi kendisine de şiddet uyguluyor. Yüzü darbedilmekten morarmış halde gösterilen Ezo karakteri, babasına "Beni neden sevmiyorsun?" diye sorduğunda, babası ona, "Aynı anan gibisin. O da senin gibi hiç saygı duymadı" şeklinde cevap veriyor. Diyalog gerçekleşirken de Ezo'nun annesinin şiddete uğradığı görüntüler ekrana getiriliyor.



