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Medya Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!
Medya

Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Yaptığı ahlaksız dizileriyle Türk aile yapısını dinamitlemeyi kendine vazife edinen Fox TV'nin Bir Peri Masalı adlı diziyi de kaldırması an meselesi.. İstenilen reytingi yakalayamayan dizinin bu hafta akıbeti belli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-24 17:51:00 - 2022-10-24 18:05:18
Fox TV’nin O dizisi için karar çıktı!

Yaptığı ahlaksız dizileriyle Türk aile yapısını dinamitlemeyi kendine vazife edinen Fox TV'nin Bir Peri Masalı adlı diziyi de kaldırması an meselesi.. İstenilen reytingi yakalayamayan dizinin bu hafta akıbeti belli olacak.

Alina Boz ve Tarık Emir Tekin'in başrolünde yer aldığı Bir Peri Masalı dizisinde reyting krizi yaşanıyor. Fox'un Bir Peri Masalı dizisi son bölümde istenen reytinge ulaşmazsa final kararı alınabilir.

Fox’un Medyapım imzalı “Bir Peri Masalı” dizisi iddialı projeler arasında gösteriliyordu. Çarşamba akşamları seyirciyle buluşan dizi farklı konusuyla dikkat çekiyordu.

Alina Boz, Tarık Emir Tekin, Baran Bölükbaşı, Nazan Kesal, Müfit Kayacan, Hazal Filiz Küçükköse, Tülin Ece ve Mustafa Mert Koç gibi çok sayıda ünlü ismi buluşturan dizinin reytingleri düştüğü için projenin akıbeti merak konusu oldu.

Son gelen haberlere göre Merve Girgin Aytekin ve Direnç Aksoy Sidar’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin bu haftaki reyting oranları kaderini değiştirecek. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre; bu hafta da reytingler düşük çıkarsa dizi bir sonraki hafta final yapacak.

 

 

 

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