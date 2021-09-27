FOX TV'den RTÜK Başkanı'na tehdit!

Sabah gazetesinden Tuba Kalçık’a konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk’ün kendisini ve RTÜK’ü tehdit ettiğini söyledi. Şahin, gazeteci Şentürk’ün bu tehdidi “ortak bir arkadaşları aracılığıyla yaptığını” belirtti.

Bakın kendini duayen haberci, tarafsız gazeteci özgür basının savunucusu olarak görüp lanse etmeye çalışan bir gazeteci arkadaş var; FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk. Tescilli yalan haberlerinden dolayı verdiğimiz yaptırım kararlarından ötürü ortak bir dostumuz aracılığıyla şahsımı ve kurumumu tehdit etmiştir. İnanabiliyor musunuz? Bunu yapan gazeteci kimliği taşıyor. "Daha şimdi başlıyor her şey" diye tehditler savurup daha sonra hızını alamayıp başka bir günkü ana haberde yine şahsıma ve Üst Kurula yönelik açık açık tehditler savuracak kadar fütursuz hale gelmiştir. Düşünebiliyor musunuz?

Muhalif kanallar cezalar üzerinden reyting devşirmeye çalışıyor

Şahin, kurulun ceza verirken “muhalif ve muhalif olmayan” şeklinde bir ayrım yapmadığını savundu. Şahin, bazı yayın organlarının RTÜK cezaları üzerinden reyting devşirme amacında olduğunu söyledi.

Bu eleştirilere katılmıyorum. Ceza verirken muhalif-muhalif olmayan diye ayrıma tabi tutmuyoruz. Bu ne yazık ki bir kesimin algı oluşturma çabası. Cezayı ben tek başıma vermiyorum ki, kuruldan geçerek kararlar alınıyor. RTÜK'ün bir işleyişi var, biz her kararı buna uygun şekilde alıyoruz. Muhalifler ceza veriliyor diye bunu mağduriyet malzemesi yapıyor. RTÜK'ün verdiği cezalar üzerinden muhalif kanallar reyting devşirmeye çalışıyor. Biz her şeyin farkındayız. RTÜK diyaloğa önem veren bir kurum. Kurumumun ceza ile anılmasını da istemem. Bununla övünen biri de değilim. Yeni dönemde de diyaloğa açık olacağız. Hangi kanal olursa olsun, iyi, kaliteli yayın yaptıkları zaman bunu takdir de ederiz. Eleştirilere de açığız, yeter ki yapıcı olsun. Bizi sadece yargı dağıtan ceza mekanizması olarak görmek yanlış bir yaklaşım.



“Kendilerini tarafsız ve özgür basının yılmaz savunucu olarak gören ve gösteren bazı TV kanallarına bakın, objektif olduklarını göremezsiniz” diyen Şahin, şunları söyledi:

Sanki muhalefet partisi yayın organı gibi hareket ediyorlar. Gazeteciliğin evrensel ilkeleri ayaklar altında. Habercilik tarafsızlığı, ilkeli olmayı gerektirir, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundasınız. Evet gazetecilik eleştiri üzerine kuruludur ama haksız yere ve eleştirinin ötesinde hakarete varan söylemlerle, yalan ve yanlış bilgilerle habercilik yapılamaz.